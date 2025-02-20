Полицейские Северной Осетии продолжают раскрывать тему «Буллинг и его последствия» при посещении школ республики

С целью профилактики буллинга в школе была организована встреча учащихся школы с. Црау со старшим инспектором по делам несовершеннолетних ОМВД России по Алагирскому району, майором полиции Алиной Сабановой.
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