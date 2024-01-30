Пермячке, требовавшей полмиллиона рублей за смерть новорожденного 34 года назад, отказали в удовлетворении иска 

Кудымкарский районный суд вынес решение по поводу дела в отношении защиты прав потребителей в сфере медицинских услуг и претензии к ГБУЗ ПК «Больница Коми-Пермяцкого округа»: в удовлетворении иска отказать.
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