Школьников и педагогов приглашают принять участие в «Атомном диктанте»

Стартовал международный просветительский проект «Атомный диктант – 2026». В течение месяца участники из России и других стран смогут проверить свои знания об атомных технологиях, современной науке и достижениях отечественной промышленности.
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