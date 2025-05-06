Введены временные ограничения в аэропортах Иваново, Нижнего Новгорода и Ярославля

Временные ограничения уже сняты в Шереметьево и Внуково.Росавиация 6 мая ввела временные ограничения на прием и отправку гражданских самолётов в аэропортах Иваново (Южный), Нижнего Новгорода (Стригино) и Ярославля (Туношна).