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Обвиняемому в утечке секретных документов Пентагона грозит трибунал

Обвиняемому в утечке секретных документов Пентагона грозит трибунал

Global Look Press/Norbert Eisele-Hein/http://imagebroker.com/#/search Американского военнослужащего Джека Дагласа Тейшейру, которого обвиняют в передаче секретных документов Пентагона через интернет-сервис Discord, ждет не только гражданский суд, но и трибунал.

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