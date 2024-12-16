Сирия. Турецкие прокси отбили город у американских прокси

alik3456 Джексон Беда хохлов , что они выбрали клоуна и он им устроил Шапито-Хохлэнд...

Людмила Свириденко Главное, чтобы нам в страну не начали сирийцев для полного счастья пихать. Зачем им лентяям Сирия, они в России найдут себя чем занять.