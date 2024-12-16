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Сирия. Турецкие прокси отбили город у американских прокси

Сирия. Турецкие прокси отбили город у американских прокси

Объединившиеся для свержения Асада группировки начинают делить территорию.  Протурецкие террористы, простите, протурецкие  не террористы, отбили у антитурецких террористов город в семидесяти километрах от Алеппо.

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Комментарии
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alik3456 Джексон
Беда хохлов , что они выбрали клоуна и он им устроил Шапито-Хохлэнд...
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1 час.
Людмила Свириденко
Главное, чтобы нам в страну не начали сирийцев для полного счастья пихать. Зачем им лентяям Сирия, они в России найдут себя чем занять.
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1 час.
Roman Resser
Я общался с бывшими сослуживцами из разных городов (Винница, Чернигов, Киев, Запорожье, Суммы). Все говорили одно &quot;мы не за Зеленского голосовали, а против Порошенко. Кто мог подумать, что клоуна серьезно воспримут?&quot;
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1 час.

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