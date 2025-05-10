Пакистан приступил к проведению крупномасштабной военной операции против Индии

Пакистан объявил о начале военной операции против Индии под названием «Буньян-ум-Марсус» (в переводе с арабского — «Прочная стена»), заявив, что это является ответом на удары, нанесенные Индией в начале мая.
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