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Крымская газета

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«Отстаивайте же Севастополь!»: завет Корнилова, который Запад не усвоил до сих пор

«Отстаивайте же Севастополь!»: завет Корнилова, который Запад не усвоил до сих пор

«Отстаивайте же Севастополь!». Эти слова произнёс перед смертью вице-адмирал Владимир Корнилов, руководивший Первой обороной Севастополя в ходе Крымской войны.

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