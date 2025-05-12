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Аргументы и Факты

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Косачев: переговоры будут продуктивнее, если Киев откажется от ультиматимов

Косачев: переговоры будут продуктивнее, если Киев откажется от ультиматимов

Возможные переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле имеют шанс продвинуться дальше, чем в 2022 году, при условии, что украинская сторона откажется от ультимативных требований и будет готова к поиску компромиссов.

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Комментарии
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Evgenija Palette
...если Киев ОТКАЖЕТСЯ ОТ ЗЕЛИ.... (вы хотели сказать)...
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12 час.
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