Ленинградская АЭС в 2025 году начнет строительство восьмого энергоблока

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноября, ФедералПресс. «Росатом» разрешил своему электроэнергетическому дивизиону «Росэнергоатому» реализацию второго этапа строительства энергоблоков № 7 и № 8 на Ленинградской атомной электростанции.
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