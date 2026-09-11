Капитан вырывает победу и выходит в полуфинал домашнего турнира

Аллистер Картер одолел китайского снукериста Чжоу Юэлуна и завоевал место в полуфинале English Open 2026, сообщает WST Али Картер (фото: WST)Все Новости турнира Результаты, турнирная таблица Все трансляции турнира Все видео турнира Трансляции, расписание - 1/4 финала Трансляции, расписание - 1/2 финала Али Картер из Эссекса одержал волевую победу над Чжоу Юэлуном со счетом 6-5, выиграв три заключительные партии.