Учёные выяснили, на сколько лет сокращается жизнь, если в детстве был избыток веса

Исследователи допустили, что избыток веса в 4-летнем возрасте сокращает жизнь вдвоеУчёные из немецкой медико-биологической компании Stardoo выяснили, что 4-летние дети, страдающие тяжёлой формой ожирения, живут меньше, чем их ровесники.
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