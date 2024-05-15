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Царьград

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Учёные выяснили, на сколько лет сокращается жизнь, если в детстве был избыток веса

Учёные выяснили, на сколько лет сокращается жизнь, если в детстве был избыток веса

Исследователи допустили, что избыток веса в 4-летнем возрасте сокращает жизнь вдвоеУчёные из немецкой медико-биологической компании Stardoo выяснили, что 4-летние дети, страдающие тяжёлой формой ожирения, живут меньше, чем их ровесники.

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