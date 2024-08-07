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Сейм Польши вспомнил о Волынской резне. Львов угрожает переписать историю Европы

Сейм Польши вспомнил о Волынской резне. Львов угрожает переписать историю Европы

Киев должен жёстко ответить польским политикам, посмевшим опять вспомнить Волынской резне. Об этом в ходе пленарного заседания Львовского облсовета заявил местный депутат Олег Панькевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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