Смоленский футболист Максим Глушенков стал лучшим российским игроком Мира РПЛ

Он играет за питерский “Зенит” Уроженец Смоленской области главный полузащитник петербургского футбольного клуба “Зенит” Максим Глушенков стал лучшим российским игроком Мира Российской премьер лиги (РПЛ).
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