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За рулем

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Голова раскалывается после каждой поездки на машине: врач назвала причины

Голова раскалывается после каждой поездки на машине: врач назвала причины

У головной боли, которая настигает человека прямо в салоне автомобиля, почти никогда не бывает одной-единственной причины.

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