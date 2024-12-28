Старение разобрали по клеткам | Наука и жизнь

«Типы старения» объединяют клетки из разных органов и с разными функциями. Год назад мы писали, что человек стареет по частям – в том смысле, что разные органы стареют неравномерно, какие-то быстрее, какие-то медленнее.
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