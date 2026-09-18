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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Томас Уолкап: «Нужно взять контроль над игрой. У «Дубая» куча таланта, а у меня нужный опыт»

Разыгрывающий Томас Уолкап перебрался в « Дубай » после завоевания титула чемпиона Евролиги с «Олимпиакосом».

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