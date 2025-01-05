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Широков не верит в возвращение России на международную арену в 2025-м: «Самый оптимистичный прогноз — 2026 год»

«Не верю в возвращение России на международную арену в 2025 году. Уже время пришло, но в 2025-м точно нет.

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