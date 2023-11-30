В Петербурге стартовал Всероссийский форум по развитию патриотического туризма

В Санкт-Петербурге начал работу Всероссийский форум по развитию патриотического туризма, в котором принимают участие музейные работники, руководители туристических агентств, образовательных центров и представители органов власти.
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