Северная Корея запустила гиперзвуковую баллистическую ракету: главное за сутки

МОСКВА, 7 января, ФедералПресс. КНДР осуществила запуск новейшей гиперзвуковой баллистической ракеты, Турция заявила о готовности принять переговоры по Украине, а хуситы атаковали американский авианосец в момент подготовки к удару по Йемену.