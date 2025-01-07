Северная Корея запустила гиперзвуковую баллистическую ракету: главное за сутки

МОСКВА, 7 января, ФедералПресс. КНДР осуществила запуск новейшей гиперзвуковой баллистической ракеты, Турция заявила о готовности принять переговоры по Украине, а хуситы атаковали американский авианосец в момент подготовки к удару по Йемену.
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