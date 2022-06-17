с 17 по 20 июня 2022 года на территории Могилевской области проводятся целевые мероприятия, направленные на предупреждение ДТ...

с 17 по 20 июня 2022 года на территории Могилевской области проводятся целевые мероприятия, направленные на предупреждение ДТПОГАИ УВД Бобруйского горисполкома информирует о том, что мероприятия направлены на предупреждение ДТП, связанных с управлением транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии опьянения, а также лицами, не имеющими .