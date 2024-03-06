Рамос интересен нескольким саудовским клубам. «Севилья» хочет продлить контракт с 37-летним защитником, но «не любой ценой»

Контракт 37-летнего защитника с «Севильей» действует до конца этого сезона. В трансфере Рамоса заинтересованы несколько клубов из Саудовской Аравии, в том числе «Аль-Иттихад», который приглашал игрока еще прошлым летом, сообщает As.