ФедералПресс
ФедералПресс
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ФедералПресс

34 подписчика

«Дополнительный ресурс»: Путин поддержал идею ЕР перенести долги регионов на семь лет

«Дополнительный ресурс»: Путин поддержал идею ЕР перенести долги регионов на семь лет

МОСКВА, 22 июля, ФедералПресс. Президент Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам, на котором особо выделил инициативы партии «Единая Россия» в сфере бюджетного кредитования субъектов Федерации.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии