«Дополнительный ресурс»: Путин поддержал идею ЕР перенести долги регионов на семь лет

МОСКВА, 22 июля, ФедералПресс. Президент Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам, на котором особо выделил инициативы партии «Единая Россия» в сфере бюджетного кредитования субъектов Федерации.
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