В Санкт-Петербурге запустят медико-социальный проект для многодетных беременных

Инициатива понравилась местным жительницам Медико-социальный проект «Многодетная беременная», который до этого был запущен только в родильном доме № 10, с сентября будет действовать ещё в пяти районах Санкт-Петербурга.
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