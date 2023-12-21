Пермская «Парма» второй раз в истории победила ЦСКА в чемпионате Единой лиги ВТБ

Финальный счет игры составил 82:78.В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пермский баскетбольный клуб «Парма» одержал победу на своем домашнем паркете, во второй раз победив московский гранд — ЦСКА.
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