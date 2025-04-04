Владимир Ефимов: в Мещанском районе Москвы построят школу

В Мещанском районе Центрального административного округа построят школу. Соответствующие изменения в правила землепользования и застройки внес Комитет по архитектуре и градостроительству столицы (Москомархитектура), сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.