В Великобритании захотели сменить Сунака в качестве лидера Консервативной партии

The Guardian: в Консервативной партии захотели сменить Сунака в качества лидера Некоторые члены Консервативной партии Великобритании уже предлагают себя в качестве замены нынешнему премьер-министру страны Риши Сунаку.
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