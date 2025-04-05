Два крупных пожара произошли в Касимовском округе

За сутки пожарно-спасательные подразделения Рязанской области ликвидировали 36 пожаровЗа сутки пожарно-спасательные подразделения Рязанской области ликвидировали 36 пожаров, в том числе: 6 возгораний мусора; 28 возгораний сухой травы; 2 техногенных пожара.
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