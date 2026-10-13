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Туризм и География

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Не только серно-желтый: какие еще грибы годятся на котлеты

Не только серно-желтый: какие еще грибы годятся на котлеты

Весенний сезон в этом году преподнёс немало сюрпризов, и один из них случился на гастрономическом слёте, где границы между грибной тематикой и кулинарным творчеством оказались почти стёртыми.

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