США призывают Россию освободить американского шпиона

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в своем заявлении призвал власти России освободить американца Пола Уилана, который был арестован по обвинениям в шпионаже пять лет назад.
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