Депутат бундестага Сара Вагенкнехт призвала учитывать интересы всех сторон в украинском конфликте

Позиция Сары Вагенкнехт по урегулированию конфликта на Украине Депутат бундестага Германии Сара Вагенкнехт заявила, что урегулирование конфликта на Украине невозможно без учёта интересов безопасности всех сторон, включая Россию.
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