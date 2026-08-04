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Депутат бундестага Сара Вагенкнехт призвала учитывать интересы всех сторон в украинском конфликте

Депутат бундестага Сара Вагенкнехт призвала учитывать интересы всех сторон в украинском конфликте

Позиция Сары Вагенкнехт по урегулированию конфликта на Украине Депутат бундестага Германии Сара Вагенкнехт заявила, что урегулирование конфликта на Украине невозможно без учёта интересов безопасности всех сторон, включая Россию.

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