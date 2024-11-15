Карусель
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Карусель

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Начался розыгрыш призов «Кто ты из команды Леди Баг»!

Начался розыгрыш призов «Кто ты из команды Леди Баг»!

С 18 ноября по 16 декабря заходи на наш сайт и проходи тест, чтобы узнать, кто ты из команды «Леди Баг»! Создай собственное фото с героями на сайте и следи за результатами розыгрыша в эфире телеканала «Карусель» и на странице karusel-tv.

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