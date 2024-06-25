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Микроавтобус насмерть сбил рабочего в Ленобласти

Микроавтобус насмерть сбил рабочего в Ленобласти

На 185-м километре автодороги Павлово-МГА-Любань-Оредеж в Ленинградской области произошел трагический инцидент - автомобиль "Газель" под управлением 23-летнего водителя столкнулся с 43-летним рабочим, который объезжал участок дороги, где велись строительные работы.

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