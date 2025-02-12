Почему для крепкого здоровья и долголетия важно иметь хорошо работающий кишечник

Хорошая работа кишечника – это ключ к общему здоровью. Научно установлено, что порядка 80 процентов иммунных клеток находятся в кишечнике, и он вырабатывает около 90 процентов серотонина, так называемого гормона счастья, от которого зависит психическая устойчивость и восприятие окружающего мира.
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