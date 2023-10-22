Что завещал нам «великий» зачинатель миграционной политики Егор Гайдар?

Все-таки любопытно, откуда пошла эта напасть в виде прибывающих толпами мигрантов. Оказалось, что все до элементарного просто.
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