The Guardian: богатую Западную Европу обслуживают мигранты с востока континента

Кто обеспечивает нормальное течение жизни богатой Западной Европы? Невидимые, низкооплачиваемые мигранты с востока — и я работала под прикрытием, чтобы отыскать их © РИА Новости Алексей Сухоруков Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Богатый запад Европы держится на малооплачиваемых мигрантах с востока континента, пишет The Guardian.