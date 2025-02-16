Партия тяжелых авиационных бомб MK-84 массой 2 тысячи фунтов, запрет на поставку которых еврейскому государству отменил американский лидер Дональд Трамп, доставлена в Израиль морем и выгружена в порту Ашдода.
В Израиль доставили партию авиабомб, запрет на поставку которых отменил Трамп
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Игорь Васиков
Готовятся к полному уничтожению Святой Палестины. Почему гитлер так ненавидел евреев?
Ответить
20 час.
Е Пронина
в израиле находится только малая часть евреев, основная в америке, ес, аргентине, да и в рф их много, короче, во всех странах,,,еврейское государство сетевое))и гитлер не мог их уничтожить и не собирался, сам был евреем, как и многие нацистские главари, это был захват их собственности и расширение жизненного пространства под этим флагом, чем евреи во главе глобалистов и занимаются постоянно,,,все войны это их грязных ручонок дело,,,
Ответить
19 час.
Свежие комментарии