В Израиль доставили партию авиабомб, запрет на поставку которых отменил Трамп

Е Пронина

в израиле находится только малая часть евреев, основная в америке, ес, аргентине, да и в рф их много, короче, во всех странах,,,еврейское государство сетевое))и гитлер не мог их уничтожить и не собирался, сам был евреем, как и многие нацистские главари, это был захват их собственности и расширение жизненного пространства под этим флагом, чем евреи во главе глобалистов и занимаются постоянно,,,все войны это их грязных ручонок дело,,,