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В Израиль доставили партию авиабомб, запрет на поставку которых отменил Трамп

В Израиль доставили партию авиабомб, запрет на поставку которых отменил Трамп

Партия тяжелых авиационных бомб MK-84 массой 2 тысячи фунтов, запрет на поставку которых еврейскому государству отменил американский лидер Дональд Трамп, доставлена в Израиль морем и выгружена в порту Ашдода.

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Комментарии
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Игорь Васиков
Готовятся к полному уничтожению Святой Палестины. Почему гитлер так ненавидел евреев?
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20 час.
Е Пронина
в израиле находится только малая часть евреев, основная в америке, ес, аргентине, да и в рф их много, короче, во всех странах,,,еврейское государство сетевое))и гитлер не мог их уничтожить и не собирался, сам был евреем, как и многие нацистские главари,  это был захват их собственности и расширение жизненного пространства под этим флагом, чем евреи во главе глобалистов и занимаются постоянно,,,все войны это их грязных ручонок дело,,,
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19 час.
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