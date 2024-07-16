Пентагон в панике: новый китайский авианосец ставит крест на лидерстве ВМС США в Тихом океане

Китай строит свой четвертый авианосец, который может стать атомным. Адмирал Военно-морских сил (ВМС) КНР Юань Хуачжи заявил, что отныне у Пекина будет возможность дать «всесторонний ответ» флоту США в западной части Тихого океана, где Пентагон разместил три своих авианосца.