Просроченный президент Украины Владимир Зеленский выступил в интервью на телеканале NBC и сообщил о том, что одобрение конгрессом помощи незалежной дело хорошее, но если она затянется на полгода, то надо ожидать серьезных потерь.
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