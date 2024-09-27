БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 335 подписчиков

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Свежие комментарии

  • Игорь Сипкин
    Нужно заморозить финансирование их школ, провести рейды по отлову мигрантов- думаю пару эшелонов протрезвит русофобовЭТО УЖЕ НЕ ХАМСТВ...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    За базар надо отвечать. Так почему бы всех узбеков не сделать персонами НОН ГРАТА и не выдворить из России, как кстат...ЭТО УЖЕ НЕ ХАМСТВ...
  • Олег Щепанов
    Чурки борзеют еще больше.....ЭТО УЖЕ НЕ ХАМСТВ...

Русский компас. Рыдали матери мигрантов: упокоившие школьника узнали, сколько лет просит прокурор ﻿

Русский компас. Рыдали матери мигрантов: упокоившие школьника узнали, сколько лет просит прокурор ﻿

mastodont Фото: предоставлено Русскому компасу. Судебное следствие завершилось. Прокурор потребовал суровое наказание для банды брюнетов: "Это пример животной жестокости".

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Комментарии
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Писарчук Дмитрий
Отправлять на отсидку за полярный круг.
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