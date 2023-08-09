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«По правилам Хлусевич сыграл рукой, но для «Спартака» это ужасная история. Первый раз такое встречаю». Радимов о судействе

«По правилам Хлусевич сыграл рукой, но для «Спартака» это ужасная история. Первый раз такое встречаю». Радимов о судействе

В матче красно-белых с «Пари НН» (5:4) в Фонбет Кубке России при счете 3:3 арбитр Сергей Цыганок отменил гол спартаковца Антона Зиньковского после просмотра видеоповтора, а затем назначил 11-метровый за игру рукой Хлусевича в предыдущем эпизоде.

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