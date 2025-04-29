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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Куликов против «Тампы»: передача, 5 хитов, «плюс 1» и 2 броска за 14:59

Защитник «Флориды» сделал передачу в 4-й игре 1-го раунда Кубка Стэнли против «Тампы» (4:2, 3-1 в серии).

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