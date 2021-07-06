Власти вводят вакцину от коронавируса московским детям

Русская планетаПолитикаВласти вводят вакцину от коронавируса московским детямВ Москве 11 детей привили первым компонентом адаптированной вакцины против COVID-19 «Спутник V» российского производства.Вернуться к статье22НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВера Увароватак сердце болит за людей, особенно за молодежь. Как эти прививки повлияют на их здоровье в дальнейшем: на их психику, на способность к деторождению и вообще на весь организм. Информация о ковиде и о вакцине такая противоречивая, что голова кругом идет. Господи сохрани нас всех.Николай ХарченкоУ меня вопрос : какой нормальный родитель разрешит делать опыты над своим ребенком...???!!! Я думаю, что таких дебилов в РФ - единицы...!!! А тогда интересно - от куда эти дети...???!!!Комментировать
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