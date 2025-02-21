Встреча с фельдшером.В рамках беседы “Мы за Здоровый Образ Жизни”, проведенного 19. 02. 2025 г. в школе, фельдшер сельского фап нагорная Галина Ивановна поделилась с ребятами рецептами здоровья.
Мы за зож.
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Встреча с фельдшером.В рамках беседы “Мы за Здоровый Образ Жизни”, проведенного 19. 02. 2025 г. в школе, фельдшер сельского фап нагорная Галина Ивановна поделилась с ребятами рецептами здоровья.
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