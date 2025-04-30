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Несекретные материалы

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«100 дней бездарности» Трампа: время пришло, а похвастаться нечем

«100 дней бездарности» Трампа: время пришло, а похвастаться нечем

Первая сотня дней с момента официального утверждения во всей полноте властных полномочий – срок, в который принято оценивать эффект от действий чиновников, разного рода руководителей, и, конечно же, государственных мужей высших рангов.

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