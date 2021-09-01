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Люба Трофимова из "Офицеров"

Люба Трофимова из "Офицеров"

Съёмки художественного фильма «Офицеры» начались с работы над одной из самых последних сцен в картине, встречи постаревших друзей – генерал-лейтенанта Ивана Вараввы с генералом-майором Алексеем Трофимовым и его супругой Любой.

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