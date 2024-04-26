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Вологодским охотникам выдали 6000 путевок в рамках весенней добычи пернатой дичи

Вологодским охотникам выдали 6000 путевок в рамках весенней добычи пернатой дичи

В Вологодской области уже в эту субботу стартует весенний сезон охоты на пернатую дичь. Начальник департамента лесного комплекса, природных ресурсов и охотхозяйства Владислав Ефанов сообщил, что для охотников выдано более 6 тысяч путевок.

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Комментарии
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Сергей Храмов
Весеннюю охоту давно надо запретить. Этов основном вид п
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16 час.
СХ
Сергей Храмов
Весеннюю охоту давно надо запретить. Это особый вид пьянки на природе у костра или в избушке. Прилетает птица, которая пролетела несколько тыс. км. и в ней не жира и только синюшное мясо... Она прилетела что бы произвести потомство у нас в России, а вы её застрелили на мясо т.е. не дали вывести потомство в количестве 8-12 шт. Осенью выводок набрал вес и количество мясо вкусное, а не синюшное. По этому моё личное мнение запретить весеннюю охоту на перелетную дичь в России. РВСН.
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15 час.

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