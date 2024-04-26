Вологодским охотникам выдали 6000 путевок в рамках весенней добычи пернатой дичи

СХ

Сергей Храмов

Весеннюю охоту давно надо запретить. Это особый вид пьянки на природе у костра или в избушке. Прилетает птица, которая пролетела несколько тыс. км. и в ней не жира и только синюшное мясо... Она прилетела что бы произвести потомство у нас в России, а вы её застрелили на мясо т.е. не дали вывести потомство в количестве 8-12 шт. Осенью выводок набрал вес и количество мясо вкусное, а не синюшное. По этому моё личное мнение запретить весеннюю охоту на перелетную дичь в России. РВСН.