Депутат Свищёв объяснил, за что школы не могут требовать деньги

Депутат Дмитрий Свищёв напомнил, что школы не могут требовать деньги на учебники и ремонт. Если администрация требует средства, родители вправе запросить обоснование и обратиться в прокуратуру.
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