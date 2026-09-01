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Царьград

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Депутат Свищёв объяснил, за что школы не могут требовать деньги

Депутат Свищёв объяснил, за что школы не могут требовать деньги

Депутат Дмитрий Свищёв напомнил, что школы не могут требовать деньги на учебники и ремонт. Если администрация требует средства, родители вправе запросить обоснование и обратиться в прокуратуру.

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