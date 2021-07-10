Комсомольская правда

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Фрегат "Адмирал Головко" будет первым штатным носителем гиперзвуковых ракет "Циркон"

Фрегат "Адмирал Головко" будет первым штатным носителем гиперзвуковых ракет "Циркон"

Фрегат проекта 22350 «Адмирал Головко» будет первым штатным носителем гиперзвуковых ракет «Циркон». «Планируется, что первым штатным носителем станет фрегат "Адмирал Головко"», - приводит ТАСС слова источника в оборонно-промышленном комплексе.

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