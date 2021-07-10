Фрегат "Адмирал Головко" будет первым штатным носителем гиперзвуковых ракет "Циркон"

Фрегат проекта 22350 «Адмирал Головко» будет первым штатным носителем гиперзвуковых ракет «Циркон». «Планируется, что первым штатным носителем станет фрегат "Адмирал Головко"», - приводит ТАСС слова источника в оборонно-промышленном комплексе.
Фрегат проекта 22350 «Адмирал Головко» будет первым штатным носителем гиперзвуковых ракет «Циркон». «Планируется, что первым штатным носителем станет фрегат "Адмирал Головко"», - приводит ТАСС слова источника в оборонно-промышленном комплексе.
Свежие комментарии