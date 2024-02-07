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Закон, порядок, государство

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Расчет 152-мм гаубицы Д-20 группировки войск «Запад» в ходе контрбатарейной борьбы уничтожил расчет кочующего миномета ВСУ

Расчет 152-мм гаубицы Д-20 группировки войск «Запад» в ходе контрбатарейной борьбы уничтожил расчет кочующего миномета ВСУ

Ежедневно артиллеристы «Западной» группировки войск пресекают попытки ВСУ по созданию огневых позиций артиллерии в контрбатарейной борьбе и уничтожают одиночные цели в виде кочующих минометов и бронетехники.

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